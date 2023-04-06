Из гота в роковую женщину: как изменилась Даша из «Папиных дочек»

Премьера ситкома «Папины дочки. Новые» состоится этой осенью. Вернется ли в проект Анастасия Сиваева, пока неизвестно. По слухам, неформалка Даша отказалась сниматься. Но в сюжете ее персонаж присутствует. Дарью Васнецову могли заменить другой актрисой, но подтверждений этому нет.

Сама Сиваева давно ведет закрытый образ жизни. Поклонники переживают, неужели актриса ушла из кино. Даже если продюсерам удалось уговорить Анастасию вернуться к образу самой мрачной из папиных дочек, то в образе дерзкого гота зритель ее уже не увидит.

Фанат тяжелой музыки и увесистых металлических украшений превратилась в хрупкую и очаровательную красавицу. Единственное, что объединяет артистку и ее героиню, — любовь к черному цвету. Но представить Дашу с яркой помадой в маленьком черном платье и столь непосредственной, открытой позе не сможет ни один поклонник сериала.

«Настоящая во всем. Эти эмоции, фото... В этом вся Анастасия», «Великолепна», «Прекрасная богиня», — фанаты рассыпались в комплиментах, отмечая непосредственность и живую, в чем-то роковую ауру актрисы. Комментаторы буквально умоляли ее пролить свет на свое участие или неучастие в сериале. Многие писали, что без нее продолжение любимого с детства ситкома смотреть не будут.