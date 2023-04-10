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Из глупышки в секс-икону: гляньте, как изменилась Наденька из Comedy Woman

10 апреля 2023 17:30
Из глупышки в секс-икону: гляньте, как изменилась Наденька из Comedy Woman

Тысячи поклонников признаются в любви знаменитости.

Проект Comedy Woman сделал Надежду Сысоеву настоящей звездой. На сцене она перевоплощалась в Наденьку, которая воплощала в себе все стереотипы о недалеких блондинках. И ее игра была настолько яркой, что зрители начали ассоциировать артистку именно с ее образом.

Однако Сысоева не собиралась становиться заложницей своего амплуа. После закрытия передачи она начала уделять все свободное время своей внешности и не пропускала занятия в тренажерном зале.

Из глупышки в секс-икону: гляньте, как изменилась Наденька из Comedy Woman

В итоге за прошедшее время она превратилась в другого человека. Звезда экрана теперь выглядит как профессиональная модель, а преображениями хвастается в своих социальных сетях. На страницах Сысоевой можно увидеть десятки откровенных фотосессий, в которых она позирует в нижнем белье и не боится красоваться стройной фигурой.

«Выглядишь сногсшибательно», «Вот это красотка», «Хорошенькая», — считают фанаты.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Comedy Woman», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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