Из глупышки в секс-икону: гляньте, как изменилась Наденька из Comedy Woman

Проект Comedy Woman сделал Надежду Сысоеву настоящей звездой. На сцене она перевоплощалась в Наденьку, которая воплощала в себе все стереотипы о недалеких блондинках. И ее игра была настолько яркой, что зрители начали ассоциировать артистку именно с ее образом.

Однако Сысоева не собиралась становиться заложницей своего амплуа. После закрытия передачи она начала уделять все свободное время своей внешности и не пропускала занятия в тренажерном зале.

В итоге за прошедшее время она превратилась в другого человека. Звезда экрана теперь выглядит как профессиональная модель, а преображениями хвастается в своих социальных сетях. На страницах Сысоевой можно увидеть десятки откровенных фотосессий, в которых она позирует в нижнем белье и не боится красоваться стройной фигурой.