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Киноафиша Статьи Из главной мировой звезды — в фермера: как и где живет Иво из «Дикого ангела»

Из главной мировой звезды — в фермера: как и где живет Иво из «Дикого ангела»

7 ноября 2022 09:45
Из главной мировой звезды — в фермера: как и где живет Иво из «Дикого ангела»

Он выбрал семью, а не шоу-бизнес.

 

Факундо Арана стал звездой благодаря роли в нашумевшем сериале «Дикий Ангел». Но спустя 20 лет талантливый актер пропал с радаров. Оказывается, Арана предпочел шоубизу тихую жизнь на природе.

Факундо Арана живет вместе с женой, телеведущей Марией Сусини, и детьми среди безлюдных полей на окраине Буэнос-Айреса. Актер владеет несколькими гектарами земли, на которых возведены большой дом, конюшня и собственная пристань.

Из главной мировой звезды — в фермера: как и где живет Иво из «Дикого ангела»

Семья любит встречать у воды рассветы и закаты и проводить ночные посиделки у костра. У звезды множество домашних питомцев – куры, кошки, собаки и лошади. Все члены семьи Араны прекрасно держатся в седле, особенно его дочь Индия. Райское место Факундо Арана покидает лишь ради съемок в новых проектах.

Фото: Кадр из сериала «Дикий ангел», 1998, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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