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Из доходяги в настоящую русскую красавицу: дочь Догилевой поражает внешностью (фото)

9 июля 2023 10:30
Из доходяги в настоящую русскую красавицу: дочь Догилевой поражает внешностью (фото)

Без вмешательства медиков не обошлось.

Татьяна Догилева едва не лишилась единственной дочери Екатерины. Звездная наследница была недовольна своей внешностью и довела себя до страшного диагноза.

Будучи подростком, Екатерина начала стремительно набирать вес. Насмешек со стороны сверстников долго ждать не пришлось. Чтобы избавиться от комплексов, дочь Догилевой стала придерживаться строгой диеты, а затем и вовсе отказалась от еды.

Ситуация принимала устрашающий поворот, поэтому Екатерине пришлось обратиться за медицинской помощью. Врачам удалось помочь пациентке с анорексией. Благодаря им она превратилась из доходяги в настоящую русскую красавицу с пышными формами.

Екатерина пошла по стопам матери. Окончив Американскую академию драматических искусств, вернулась на родину и стала востребованной актрисой. Она не только играет в кино, но и занимается озвучкой.

Из доходяги в настоящую русскую красавицу: дочь Догилевой поражает внешностью (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из сериала «Кабинет путешественника»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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