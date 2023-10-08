Из девушек с этими именами получаются самые невыносимые невестки: их всего три

В фольклоре можно найти массу анекдотов про тещу или свекровь, которые портят жизнь избранникам своих детей. Однако иногда ситуация бывает прямо противоположной: человек, пришедший в семью, становится кошмаром для своих новых родственников. Астрологи рассказали, какие имена носят самые ужасные невестки.

Марта

“Обеспечивать семью должен муж, а жена должна быть красивой”, - примерно таких взглядов на отношения между супругами придерживается Марта. Обладательница этого имени обожает баловать себя, разумеется, на средства, щедро представленные благоверным. Вот только порадовать его чем-нибудь в ответ женщина не торопится.

Поведение Марты, разумеется, не ускользнет от внимания свекрови.

Но, если новоиспеченная родственница сделает невестке замечание, то пожалеет об этом. Обладательница имени затаит крепкую обиду и не упустит случая отомстить - например, оклеветать свекровь перед мужем. Если Марта покажется достаточно убедительной, то сможет поссорить мать с сыном.

Жанна

Власть - вот чего хочет Жанна больше всего на свете. Едва войдя в новую семью, она начинает раздавать приказы налево и направо. Причем делает это настолько уверенно, что никто не смеет ослушаться. Как правило, Жанна выбирает себе мужа с мягким, кротким характером, который будет беспрекословно подчиняться своей “королеве”.

С новообретенными родстенниками обладательница имени тоже церемониться не станет.

Если по характеру свекровь будет под стать супругу, то Жанна быстро приберет всю власть в доме к рукам. Со своенравной “второй мамой” у этой женщины возникнет острая взаимная неприязнь - конфликты будут вспыхивать едва ли не каждый день.

Светлана

На первый взгляд Светлана - идеальная невестка. Скромная, милая, немногословная. Однако при более близком знакомстве выяснится, что обладательница имени не так проста на самом деле. Тихой сапой она подтачивает отношения между мужем и его родителями, чтобы заполучить его в безраздельное пользование.

Свекр со свекровью даже не заметят, в какой момент сыночек отдалился от них.

Светлана проделывает свою работу ювелирно и тонко, как говорится, комар носу не подточит. Она уговорит мужа переехать в другой город или даже страну, чтобы виделся с родителями пореже. Всю коммуникацию на расстоянии Света возьмет на себя и будет передавать благоверному только те вести от мамы с папой, которые посчитает нужным.