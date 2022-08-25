Из брутального самца в «колхозника»: как сложилась судьба главного героя сериала «Комиссар Рекс»

В любимом несколькими поколениями зрителей сериале «Комиссар Рекс» сменилось шесть хозяев знаменитого пса. Но актер Тобиас Моретти запомнился фанатам больше других, ведь именно он первым сыграл роль комиссара полиции с умной овчаркой.

Актер практически с первых серий превратился в нового секс-символа планеты: студентки и школьницы таяли от его голубых глаз, а женщины постарше ― от горячей мужественности. Однако всего через четыре года работы Моретти уже устал от однотипного образа и потребовал у создателей шоу убить его героя.

Несмотря на литры женских слез по всему миру и предположения о возвращении полюбившегося сыщика, но уже в роли его брата-близнеца, в сериал мужчина так и не вернулся. Дело в том, что у Моретти была аллергия на собачью шерсть, поэтому работа с овчаркой стала причиной постоянного дискомфорта. Также он устал наблюдать за нескончаемыми тренировками звездного зверя, потому что сам когда-то отказался от карьеры спортсмена.

После актер снялся еще в одном триллере, а затем в возрасте 38 лет решил остепениться: получил диплом агронома, женился на своей девушке и переехал в маленький австрийский городок.

После свадьбы пара построила дом и завела хозяйство, и сейчас в Австрии они больше известны не как люди с красной дорожки, а как производители экологически чистого мяса и даже прекрасного навоза для удобрения полей.

При этом Тобиас Моретти продолжает браться за небольшие роли в театрах, но режиссеры, с которыми он работает, жалуются, что артист может не приехать на репетиции из-за того, что у него на ферме рожает корова.

Соседи же решили нажиться на «звездном колхознике» и теперь организуют экскурсии для туристов к его дому.