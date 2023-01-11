Из «Брата 2» в «9 роту»: почему Чугун пропал с экранов и как выглядит сейчас

Мечтой любого молодого актера является успешный дебют в кино, который подарит возможность быстро зарекомендовать себя в этой индустрии. Ивану Кокорину повезло, и эта фантазия стала реальностью.

Первая работа актера была над знаменитым фильмом Алексея Балабанова «Брат 2». Однако настоящую популярность ему принес фильм «9 рота», в котором он исполнил роль колоритного рядового по кличке Чугун и сразу стал кумиром многих зрителей.

В фильмографии артиста было еще немало успешных проектов, но он все же решил попробовать себя в новом амплуа. Теперь мужчина преподает детям основы театрального искусства и развивается в этом направлении. Кроме того, Кокорин сменил не только профессию, но и свой образ. Сегодня он предпочитает короткую стрижку, почти под «ноль». Актер также заметно постарел, а на лице появились первые заметные морщины.