Из боксера в бухгалтеры: кто стал мужем Кармелиты, которого она скрывала (фото)

Юлия Зимина известна не только своим карьерными успехами, но и бурной личной жизнью. Звезда «Кармелиты» не раз привлекала внимание яркими романами, но ни разу не отправлялась в ЗАГС. И вот не так давно, к большому удивлению поклонников, она вышла замуж.

Избранником артистки стал Денис Новиков. Еще несколько лет назад он был успешным боксером, но из-за травмы переквалифицировался в бизнесмена. Сегодня он является руководителем компании, которая предоставляет бухгалтерские услуги.

Зимина старается не распространяться о личной жизни и практически не публикует снимки с избранником. Но изредка все же делает исключения, а внимательные поклонники не обходят стороной трогательные фотографии. В комментариях они осыпают звезду экрана комплиментами, отмечая, как эффектно супруги смотрятся вместе.