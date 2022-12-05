Из ангелочка в татуированную «дьяволицу»: дочь Ирины Салтыковой не узнать (фото)

Ирина Салтыкова одна воспитывала свою единственную дочь Алису, которую родила от музыканта Виктора Салтыкова в 1987 году. Артистка никогда не скрывала, что ей было непросто поднимать наследницу на ноги, тем не менее она старалась дать ей все самое лучшее.

Уже в 15 лет Алиса отправилась на учебу за границу: все началось с Франции, затем была Швейцария, а после она обосновалась в Лондоне. Казалось, что дочь Салтыковой уже не вернется на родину, однако в 2018 году она приняла решение строить сольную карьеру именно в России.

С годами звездная наследница становилась все более уверенной в себе, менялась она и внешне. Алиса — копия своей матери. Нежная блондинка с ангельской внешностью всегда сводила с ума мужчин. Однако впоследствии из ангелочка она превратилась в татуированную «дьяволицу».

Свою первую татуировку Алиса набила в 28 лет, при этом не поставив мать в известность. Та узнала обо всем из социальных сетей, где ее дочь опубликовала фото результата. Салтыкова не поддержала решение наследницы и целый месяц в знак протеста не поддерживала с ней связь. Правда, в итоге все же смирилась и приняла новый облик Алисы, которая к тому же продолжила и дальше украшать свое тело рисунками.

Сейчас, по словам Ирины, ее дочь снова находится в Лондоне, поскольку в России ее раскрутка в качестве певицы не задалась. Тем не менее Алиса не отчаивается и верит, что на чужбине сможет добиться успеха.