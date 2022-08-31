Из ангела с бездонными глазами — в простую девочку: как сейчас выглядит самая красивая малышка в мире (фото)

И как она зарабатывает на жизнь.

Британская газета Daily Mail в 2017 году назвала шестилетнюю россиянку Настю Князеву самой красивой девочкой в мире. После такого признания карьера маленькой фотомодели моментально пошла в гору. Ее родители подписали контракт с модельным агентством President Kids Management, а снимки с ее лицом стали публиковать в журналах Hello! и Elle. Настолько обескуражили мировую общественность ясные голубые глаза и застенчивая детская улыбка.

Однако на одном из последних снимков в социальных сетях, которые ведет Настя, можно убедиться, что младенец растет и выходит из былого образа. Девочка стала выкладывать более естественные снимки без косметики, поэтому легко убедиться, что ранее разлетевшиеся по журналам кадры были отретушированы. На новых фотографиях бездонные глаза и умиротворенную улыбку заменил зажмуренный взгляд с пародийным оскалом. Сейчас юная модель не стесняется кривляться на камеру и выглядеть смешно, что для людей ее профессии, как правило, считается редкостью.

Иронию оценили подписчики фотомодели и завалили ее комментариями.

«Красивая!», «Вот это улыбка!», «О, какие волосы уже длинные!» — отмечают изменения девочки ее фанаты.

Кстати, карьера Насти не остановилась. Сегодня она ведет сразу несколько передач на ТВ, ходит в гости к блогерам, где дает интервью, и, вероятнее всего, не думает завязывать с профессией модели, чтобы в будущем завоевывать звания уже в других возрастных категориях.