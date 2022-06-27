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Киноафиша Статьи Ивлеева осталась не у дел: Элджей не скучает в одиночестве

Ивлеева осталась не у дел: Элджей не скучает в одиночестве

27 июня 2022 13:40
Ивлеева осталась не у дел: Элджей не скучает в одиночестве

Разведенный рэпер проводит время в приятной компании.

27-летний Элджей после развода с Анастасией Ивлеевой не скучает в одиночестве. Напомним, пара объявила о расставании около года назад, но все это время они провоцируют слухи о возобновлении отношений. Молодые люди часто вместе отдыхают и подчеркивают, что сохранили дружеские отношения. А значит, по всей видимости, Ивлеева спокойно относится к развлечениям бывшего мужа.

На днях в Telegram-канале Super появились снимки рэпера в окружении девушек в клубе. Любопытно, что среди них была и блогер Ида Галич, считающаяся одной из лучших подруг Ивлеевой.

«Холостой Элджей без женского внимания не остается», — прокомментировали в Telegram.

Анастасия, оставшись не у дел, пока никак не прокомментировала фото экс-супруга. Она не так давно объявила о запуске нового реалити-шоу, в котором собирается искать возлюбленного. Кстати, в анонсе проекта Ивлеева уже заявила, что с рэперами, качками и альфонсами встречаться не станет. Предполагается, что выбирать блогер будет из 50 кандидатов.

Фото: Legion-Media, Kashaev Pavel/East News
Елена Королева
Елена Королева
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