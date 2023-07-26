Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Историю Шурика и Нины из «Кавказской пленницы» рассказали в другом фильме: вы этого не знали

Историю Шурика и Нины из «Кавказской пленницы» рассказали в другом фильме: вы этого не знали

26 июля 2023 14:45
Историю Шурика и Нины из «Кавказской пленницы» рассказали в другом фильме: вы этого не знали

Лишь самые внимательные зрители догадывались о хитром ходе Леонида Гайдая.

Комедия «Кавказская пленница» была представлена советскому зрителю в 1967 году. Поклонники остались в восторге от остроумной ленты, но многих интересовало, чем же закончилась история Шурика и Нины. И на волне популярности картины Леонид Гайдай даже планировал снять вторую часть, но в итоге рассказал о судьбе любимых героев в совершенно другом фильме.

Так, в картине «Не ждали, не гадали» режиссера Виктора Титова на пороге главных героев появляется осел. Неожиданная встреча приводит к многочисленным неурядицам, а в финале ленты зрителям представляют соседей главных героев. Это оказывается пара средних лет, которую играют Наталья Варлей и Александр Демьяненко, но жизнь ее давно наполнена ссорами и недопониманиями.

В кадре персонажи активно выясняют отношения, пока на их пороге не оказывается известный зрителям осел. Увидев парнокопытное, супруги начинают смеяться и тут же мирятся, забыв обо всех проблемах.

Сам Гайдай никогда не комментировал судьбу героев, как и Виктор Титов. Но зрители уверены, что в картине действительно появляются Шурик и Нина. Им удалось создать семью, а осел, сопровождавший их в приключениях на Кавказе, стал для них определенным символом.

Историю Шурика и Нины из «Кавказской пленницы» рассказали в другом фильме: вы этого не знали
Фото: Кадры из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), кадр из фильма «Не ждали, не гадали!» (1982)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше