Историю Шурика и Нины из «Кавказской пленницы» рассказали в другом фильме: вы этого не знали

Комедия «Кавказская пленница» была представлена советскому зрителю в 1967 году. Поклонники остались в восторге от остроумной ленты, но многих интересовало, чем же закончилась история Шурика и Нины. И на волне популярности картины Леонид Гайдай даже планировал снять вторую часть, но в итоге рассказал о судьбе любимых героев в совершенно другом фильме.

Так, в картине «Не ждали, не гадали» режиссера Виктора Титова на пороге главных героев появляется осел. Неожиданная встреча приводит к многочисленным неурядицам, а в финале ленты зрителям представляют соседей главных героев. Это оказывается пара средних лет, которую играют Наталья Варлей и Александр Демьяненко, но жизнь ее давно наполнена ссорами и недопониманиями.

В кадре персонажи активно выясняют отношения, пока на их пороге не оказывается известный зрителям осел. Увидев парнокопытное, супруги начинают смеяться и тут же мирятся, забыв обо всех проблемах.

Сам Гайдай никогда не комментировал судьбу героев, как и Виктор Титов. Но зрители уверены, что в картине действительно появляются Шурик и Нина. Им удалось создать семью, а осел, сопровождавший их в приключениях на Кавказе, стал для них определенным символом.