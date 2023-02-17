История их знакомства ошарашит: как сейчас выглядит фанатка-официантка, на которой женился Николас Кейдж

Николас Кейдж известен любовью к неординарным ролям, вещам и девушкам. Актер связывал себя узами брака пять раз. Порой он почти не раздумывал перед тем, как сделать предложение, а своих возлюбленных находил в неожиданных местах.

Кореянку Элис Ким артист встретил в суши-баре Лос-Анджелеса в 2004 году. 19-летняя девушка была моложе Кейджа на 20 лет, но голливудскую звезду это не остановило. После двух месяцев отношений влюбленные поженились, вопреки возражениям матери актера. Та считала, что избранница ее сына слишком молода для него. Об этом рассказывал артист в интервью Guardian в 2013 году.

Тем не менее этот третий по счету брак оказался самым долгим для любвеобильной звезды. Ким снялась вместе с супругом в фильме «Пророк» 2007 года и родила ему сына.

Пара объявила о разводе в 2016 году. Причиной, по слухам, стала супружеская неверность девушки: якобы она изменила Кейджу с соседом. По данным The Sun, сегодня бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, а Кейдж даже пригласил свою бывшую жену вместе с сыном на очередную свадьбу с японкой Рико Шибата.