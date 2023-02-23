История доведет вас до слез: как толстяк из «Мальчишника в Вегасе» спас бездомную старушку

У инопланетянина и эксперта по Земле Венди Пликли из «Лило и Стич» появится новое «лицо». Героя, который очень любит Землю и делает все, чтобы защитить ее обитателей, в игровом ремейке мультика сыграет звезда «Мальчишников» и «Впритык» Зак Галифианакис. Судя по всему, на роль эмпатичного пришельца его выбрали неспроста.

В середине 1990-х начинающий актер познакомился с пожилой женщиной. Она работала в калифорнийской прачечной, куда он регулярно носил одежду. Так они подружились.

В одном из разговоров артист выяснил, что Мэри Хейст живет в прачечной уже 20 лет. После развода она потеряла дом, несколько лет спала в фургоне, но и его у нее забрали. Тогда Зак решил снять ей квартиру. Галифианакис оплатил аренду жилья, а Рене Зеллвегер помогла обставить его мебелью.

Став известным, актер не забыл о своей знакомой. Он приглашал Мэри или Мими, как ее называли, на премьеры своих фильмов «Грязная кампания за честные выборы», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Мальчишник: Часть 3». О жизни бездомной, но неунывающей старушки из прачечной в 2016 году сняли документальный фильм «Королева Мими».