«Истинное отношение прорвалось»: экс-супруга выдала правду о разрыве с Бондарчуком

Светлана Бондарчук прокомментировала свой разрыв с Федором Бондарчуком. Знаменитость разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец .

О разводе прославленного режиссера и его супруги стало известно шесть лет назад. После этого Светлана вновь вышла замуж, став в 2020 году женой дизайнера Сергея Харченко. Однако, как оказалось, знаменитость после развода еще долго не могла отпустить прошлые отношения. Она легко могла выйти из себя, не контролировала свои эмоции и не собиралась искать помощи у специалистов. И лишь спустя некоторое время Светлана поняла, что подобное поведение не поможет ей наладить личную жизнь.

«Самое бессмысленное — сидеть на кухне с подружками, пить шампанское и обсуждать, какой он козел», — уверена телеведущая.

Пользователи Сети не оставили без внимания признания знаменитости. В комментариях зрители отметили, что Светлана все же не смогла скрыть, что думает о своем бывшем супруге, раз завуалированно обзывает его.