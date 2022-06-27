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Киноафиша Статьи «Истинное отношение прорвалось»: экс-супруга выдала правду о разрыве с Бондарчуком

«Истинное отношение прорвалось»: экс-супруга выдала правду о разрыве с Бондарчуком

27 июня 2022 18:10
«Истинное отношение прорвалось»: экс-супруга выдала правду о разрыве с Бондарчуком

Знаменитости расстались в 2016 году.

Светлана Бондарчук прокомментировала свой разрыв с Федором Бондарчуком. Знаменитость разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

О разводе прославленного режиссера и его супруги стало известно шесть лет назад. После этого Светлана вновь вышла замуж, став в 2020 году женой дизайнера Сергея Харченко. Однако, как оказалось, знаменитость после развода еще долго не могла отпустить прошлые отношения. Она легко могла выйти из себя, не контролировала свои эмоции и не собиралась искать помощи у специалистов. И лишь спустя некоторое время Светлана поняла, что подобное поведение не поможет ей наладить личную жизнь.

«Самое бессмысленное — сидеть на кухне с подружками, пить шампанское и обсуждать, какой он козел», — уверена телеведущая.

Пользователи Сети не оставили без внимания признания знаменитости. В комментариях зрители отметили, что Светлана все же не смогла скрыть, что думает о своем бывшем супруге, раз завуалированно обзывает его.

«Истинное отношение прорвалось», — уверены поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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