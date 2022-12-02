«Иссохшая мумия»: Алексис из «Династии» сегодня испугает любого (фото)

Мыльная опера «Династия» стала настоящим хитом 80-х. Сериал получил множество престижных наград, а актеры стали мировыми звездами.

Телехит вернул былую славу англичанке Джоан Коллинз, которая блистала в «Династии». Именно после появления ее героини Алексис Колби рейтинги шоу взлетели до небес, хотя ранее проект был на грани закрытия.

Коллинз получила «Эмми» за свою яркую роль и стала самой богатой актрисой на телевидении. В 50 лет эффектная артистка снялась для журнала Playboy на волне ошеломляющего успеха «Династии». Также Джоан Коллинз получила звезду на Голливудской аллее славы.

К сожалению, годы взяли свое: сегодня в этой морщинистой старушке уже не узнать ту роскошную женщину, от которой сходили с ума миллионы мужчин. Пользователи Сети даже сравнили нынешнюю Коллинз с «иссохшей мумией».

Впрочем, 89-летняя актриса по-прежнему востребована в кино. За последние годы Джоан Коллинз появлялась в таких известных сериалах, как «Американская история ужасов: Апокалипсис» и «Гавайи 5.0».