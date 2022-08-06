Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей

Поклонники проекта даже составили собственный антирейтинг героев, которые по тем или иным причинам вызывают у них только негативные эмоции.

Рабия Бала-хатун

Конечно, не все согласны с тем, что стоит включать героиню в этот рейтинг. Все-таки она играет роль первой супруги Османа, и с ней связаны многие важные события.

И все же некоторые зрители не оценили то, как Озге Торер воплотила этот образ.

Критики делают акцент на том, что актриса просто не подходит для роли. При этом ее актерский талант и обаяние никто умалять не собирается. На тематических форумах поклонники сериала пишут о том, что не удовлетворены главной героиней. И до последнего надеялись, что она отойдет на второй план.

Принцесса София

В этом случае понятно, почему зрители невзлюбили героиню. Альма Терзич воплотила властный и коварный образ, в котором сложно найти хоть что-то хорошее. Ее персонаж пытался навредить всем, кому сможет. Жертвами интриг Софии поочередно становились ее муж, а также Осман.

Первое время, признаются фанаты проекта, было интересно наблюдать за кознями, которые плела героиня.

Но в конце концов одни и те же сюжетные повороты просто начали надоедать. К тому же, зрители начали посмеиваться над героиней, комментируя несоответствие тонкого голоса актрисы и угроз, которые она озвучивала на протяжении множества серий.

Дюндар

Дядя Османа еще раз доказал, что в борьбе за власть не может быть искренних родственных чувств. Его действия в сериале направлены на то, чтобы отобрать все, что принадлежит племяннику.

Рагып Саваш так хорошо справился со своей ролью, что вызвал искреннюю ненависть у поклонников проекта.

Вряд ли к персонажу хоть кто-то испытывает теплые чувства. Зато многие признают, что выбор актера на эту роль был верным.

Айя Никола

Другой политический противник Османа сначала был многогранным персонажем, который сумел заинтересовать зрителей. Конечно, его коварство не знало границ, но этим он привлекал к себе внимание.

Что-то пошло не так после истории с принцессой Мари.

Как считают зрители, она дурно сказалась на имидже героя. Кроме того, многие его действия казались фанатами сумбурными и лишенными логики. А самого персонажа все чаще стали называть неадекватным и даже психопатом.

Алишар

Губернатор одного из округов также вошел в антирейтинг, составленный зрителями. Являясь марионеткой монголов, он был готов на все, чтобы стать султаном. Правда, Алишар не стремился бросить вызов правителю на поле боя.

Вместо этого он настраивал против него людей и действовал исподтишка.

Поклонники поражаются наивности этого персонажа, который свято верил, что сможет стать султаном. Герой не понимал, что его используют в собственных целях, и продолжал свои напрасные попытки. Фанаты невзлюбили его за мелочность и подлые поступки, а также за нарушение обещаний.