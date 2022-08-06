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Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей

6 августа 2022 14:10
Испортили весь сериал: 5 героев

Не все персонажи сериала пришлись по душе зрителям. 

Поклонники проекта даже составили собственный антирейтинг героев, которые по тем или иным причинам вызывают у них только негативные эмоции.

Рабия Бала-хатун

Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей

Конечно, не все согласны с тем, что стоит включать героиню в этот рейтинг. Все-таки она играет роль первой супруги Османа, и с ней связаны многие важные события.

И все же некоторые зрители не оценили то, как Озге Торер воплотила этот образ.

Критики делают акцент на том, что актриса просто не подходит для роли. При этом ее актерский талант и обаяние никто умалять не собирается. На тематических форумах поклонники сериала пишут о том, что не удовлетворены главной героиней. И до последнего надеялись, что она отойдет на второй план.

Принцесса София

Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей

В этом случае понятно, почему зрители невзлюбили героиню. Альма Терзич воплотила властный и коварный образ, в котором сложно найти хоть что-то хорошее. Ее персонаж пытался навредить всем, кому сможет. Жертвами интриг Софии поочередно становились ее муж, а также Осман.

Первое время, признаются фанаты проекта, было интересно наблюдать за кознями, которые плела героиня.

Но в конце концов одни и те же сюжетные повороты просто начали надоедать. К тому же, зрители начали посмеиваться над героиней, комментируя несоответствие тонкого голоса актрисы и угроз, которые она озвучивала на протяжении множества серий.

Дюндар

Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей

Дядя Османа еще раз доказал, что в борьбе за власть не может быть искренних родственных чувств. Его действия в сериале направлены на то, чтобы отобрать все, что принадлежит племяннику.

Рагып Саваш так хорошо справился со своей ролью, что вызвал искреннюю ненависть у поклонников проекта.

Вряд ли к персонажу хоть кто-то испытывает теплые чувства. Зато многие признают, что выбор актера на эту роль был верным.

Айя Никола

Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей

Другой политический противник Османа сначала был многогранным персонажем, который сумел заинтересовать зрителей. Конечно, его коварство не знало границ, но этим он привлекал к себе внимание.

Что-то пошло не так после истории с принцессой Мари.

Как считают зрители, она дурно сказалась на имидже героя. Кроме того, многие его действия казались фанатами сумбурными и лишенными логики. А самого персонажа все чаще стали называть неадекватным и даже психопатом.

Алишар

Испортили весь сериал: 5 героев "Основание: Осман", взбесивших зрителей

Губернатор одного из округов также вошел в антирейтинг, составленный зрителями. Являясь марионеткой монголов, он был готов на все, чтобы стать султаном. Правда, Алишар не стремился бросить вызов правителю на поле боя.

Вместо этого он настраивал против него людей и действовал исподтишка.

Поклонники поражаются наивности этого персонажа, который свято верил, что сможет стать султаном. Герой не понимал, что его используют в собственных целях, и продолжал свои напрасные попытки. Фанаты невзлюбили его за мелочность и подлые поступки, а также за нарушение обещаний.

Елена Петрова
Елена Петрова
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