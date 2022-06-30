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Киноафиша Статьи «Использовал Шатунова»: оставшегося ни с чем Разина вывели на чистую воду

«Использовал Шатунова»: оставшегося ни с чем Разина вывели на чистую воду

30 июня 2022 14:30
«Использовал Шатунова»: оставшегося ни с чем Разина вывели на чистую воду

Известный журналист считает, что продюсер совершил большую ошибку.

Журналист Илья Саглиани прокомментировал сложные отношения Юры Шатунова и Андрея Разина. Он признал, что продюсер «Ласкового мая» — талантливый музыкальный менеджер. Однако его человеческие качества не выдерживают никакой критики, уверен Илья.

Саглиани предсказал, что продюсеру стоит учиться жить с хейтом, так как публика нескоро забудет ссоры с Шатуновым. Журналист придерживается довольно популярной версии о том, что здоровье музыканта сильно пошатнули его судебные войны с бывшим другом и коллегой. По мнению Ильи, оставшийся ни с чем Разин завидовал народной славе певца и тому, что он легко собирает полные залы. В погоне за своей меркантильностью и жадностью Разин и решил судиться с Юрой, чем допустил большую ошибку, добавил Саглиани.

«Корыстно использовал Шатунова», — подчеркнул журналист в беседе с «Экспресс газетой».

Илья считает, что разбирательства с Андреем пагубно сказались на нервах певца. Кроме того, Юрий много гастролировал в последнее время, что тоже приносило стресс. Очередное перенапряжение и привело к смерти, думает журналист.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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