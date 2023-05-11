«Испанка с рязанским лицом»: дочь Ветлицкой подняли на смех в Сети

Наталья Ветлицкая впервые стала мамой довольно поздно — в 40 лет. В прошлом году единственная дочь артистки Ульяна отметила свое совершеннолетие. Имя отца своей наследницы знаменитость не раскрывает.

После рождения малышки артистка решила завершить карьеру и перебралась в Испанию. Там она зарабатывает на жизнь тем, что покупает недвижимость, делает в ней дизайнерский ремонт, а после перепродает. Ульяна же окончила школу и пока еще точно не определилась с будущей профессией.

Ветлицкая нечасто показывает фанатам фотографии дочери. Вероятно, она знает, что ни к чему хорошему это не приведет. Из-за тех снимков, которые все же попали в Сеть, наследницу некогда популярной исполнительницы подняли на смех. По мнению интернет-пользователей, Ульяне далеко до очарования своей матери.