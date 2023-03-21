Искорки в глазах уже погасли: как выглядел Алик Радуга незадолго до смерти

Шесть лет назад на экраны вышел фильм «Дорога из желтого кирпича», где сыграна последняя роль Дмитрия Марьянова. Он воплотил в ленте главного героя — спецназовца, все трюки исполнял сам и весело шутил на съемочной площадке. Хотя к тому времени артиста мучили боли в спине и правой ноге. Да и борьба с алкогольной зависимостью давалась ему тяжело.

Дебютной для него работой стал фильм «Была не была», а известность начинающий актер получил после роли Алика в фильме «Выше радуги». Артист окончил «Щуку» и долгое время служил в «Ленкоме», после чего посвятил себя кинематографу. Несколько десятков ролей, среди которых такие проекты, как «Ландыш серебристый», «Гибель империи», «Сатисфакция» и «Маросейка, 12» позволили актеру реализоваться, а зрителям запомнить и полюбить артиста.

В 2016 году Марьянову диагностировали плавающий тромб и выписали препараты для разжижения крови. Через год выяснилось, что у него серьезные проблемы со спиртным. Жена Ксения Бик отправила его в реабилитационный центр «Феникс», где он скончался в 2017 году. Вокруг смерти Марьянова появилось множество слухов: экс-супруга артиста Ирина Лобачева утверждала, что жена «недоглядела». Другие и вовсе усматривали расчет и злой умысел в ее действиях. Основная версия — халатность медперсонала клиники, который не смог вовремя оказать помощь и обеспечить приезд скорой.