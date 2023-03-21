Искорки в глазах уже погасли: как выглядел Алик Радуга незадолго до смерти
Гибель артиста до сих пор вызывает вопросы.
Шесть лет назад на экраны вышел фильм «Дорога из желтого кирпича», где сыграна последняя роль Дмитрия Марьянова. Он воплотил в ленте главного героя — спецназовца, все трюки исполнял сам и весело шутил на съемочной площадке. Хотя к тому времени артиста мучили боли в спине и правой ноге. Да и борьба с алкогольной зависимостью давалась ему тяжело.
Дебютной для него работой стал фильм «Была не была», а известность начинающий актер получил после роли Алика в фильме «Выше радуги». Артист окончил «Щуку» и долгое время служил в «Ленкоме», после чего посвятил себя кинематографу. Несколько десятков ролей, среди которых такие проекты, как «Ландыш серебристый», «Гибель империи», «Сатисфакция» и «Маросейка, 12» позволили актеру реализоваться, а зрителям запомнить и полюбить артиста.
В 2016 году Марьянову диагностировали плавающий тромб и выписали препараты для разжижения крови. Через год выяснилось, что у него серьезные проблемы со спиртным. Жена Ксения Бик отправила его в реабилитационный центр «Феникс», где он скончался в 2017 году. Вокруг смерти Марьянова появилось множество слухов: экс-супруга артиста Ирина Лобачева утверждала, что жена «недоглядела». Другие и вовсе усматривали расчет и злой умысел в ее действиях. Основная версия — халатность медперсонала клиники, который не смог вовремя оказать помощь и обеспечить приезд скорой.