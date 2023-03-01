Исхудал до неузнаваемости: от Дадли Дурсля из «Гарри Поттера» вас бросит в дрожь (фото)

Дадли Дурсль был одним из самых раздражающих персонажей во вселенной Гарри Поттера. Роль вредного кузена главного героя сыграл английский актер Гарри Меллинг, который всячески пытается избавиться от образа глуповатого толстяка.

В прошлом году с его участием вышел мистический фильм «Всевидящее око» по роману Луиса Байарда. Меллинг сыграл самого Эдгара По — известного американского писателя и автора мрачных рассказов. Сам фильм получил смешанные отзывы, а вот игра Гарри была удостоена самых высоких оценок. По словам критиков, он затмил своего коллегу — самого Кристиана Бэйла.

В нынешнем Меллинге невозможно узнать того зловредного толстяка Дадли, который не давал покоя Поттеру. Актер сильно похудел: его щеки стали впалыми, а глаза выглядят еще более глубоко посаженными, чем раньше. Меллинг распрощался с лишними килограммами еще во время работы над «Гарри Поттером». Во время съемок последней части актер носил специальный костюм, который делал его толстым.