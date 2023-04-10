Исчезла без следа: страшная судьба Наташи из «Гаража»

Наталья Гурзо прославилась как королева эпизода. Ее второстепенные героини покоряли зрителей, а эксперты рукоплескали ее таланту. Многие поклонники были уверены, что звезда «Гаража» построит успешную карьеру, но в 90-х Гурзо неожиданно пропала с экранов.

Последней ролью актрисы стал фильм «Резиновая женщина», который снял ее брат Сергей Гурзо. В картине она исполнила роль куклы, которая становится смыслом жизнь советского скульптора. После этого Гурзо еще несколько лет дублировала для российского зрителя зарубежные проекты.

Например, ее голосом говорят персонажи «Друзей», «Рокки» и мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Однако после 2013 года зрители перестали узнавать какие-либо новости об артистке. Некоторые поклонники утверждают, что она стала затворницей и ведет одинокий образ жизни в своей московской квартире. Сама знаменитость не дает интервью журналистам, не ведет социальные сети и не появляется на светских мероприятиях. Уже 10 лет никто не видел ее, и ее судьба полностью покрыта тайной.