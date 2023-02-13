«Ищейка» дважды уводила мужей из семьи, а обрела счастье только с одним (фото)

Анна Банщикова стала широко популярна благодаря главной роли в сериале «Ищейка». Она сыграла ответственного детектива с необычными и интересными методами расследования. Но в реальной жизни актриса не всегда похожа на добросовестную и порядочную женщину.

Первым мужем артистки стал Максим Леонидов. Однако этот бурный и страстный роман был построен на несчастье другой девушки. Известно, что певец тогда был женат и после многочисленных ультиматумов новой избранницы решил развестись со своей супругой.

В итоге отношения распались, но Анна не отчаивалась и вскоре вновь встретила свою любовь. Ей оказался адвокат Всеволод Шаханов. Как и предыдущий возлюбленный актрисы, он состоял в официальном браке. Чувства между мужчиной и женщиной вспыхнули достаточно быстро, поэтому и свадьбу сыграли сразу после развода юриста. Этот брак стал для Банщиковой более успешным, и вот уже 15 лет она счастливо живет со своим вторым мужем, воспитывая троих детей.