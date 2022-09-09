«Иронию судьбы» ждал грандиозный провал: все изменил один человек

«Ирония судьбы» давно признана одним из главных фильмов в истории СССР. Одним из критериев успеха стал не только романтичный сюжет, но и дуэт двух главных артистов: Барбары Брыльской и Андрея Мягкова. Однако, как оказалось, картина могла не завоевать такую популярность у зрителей.

Дело в том, что Брыльска разговаривала по-русски с очень сильным акцентом. Она точно не могла озвучивать своего персонажа, и Эльдар Рязанов должен был искать артисток, которые бы подарили ей свой голос. Поэтому в фильме музыкальные композиции исполняет Алла Пугачева, а разговаривает за экранную Надю Валентина Талызина, голос которой идеально подошел под внешность Брыльской и под пение Примадонны.

«Если бы она говорила своим голосом в фильме, то все бы затыкали уши», — рассказывает Талызина в беседе с «Экспресс газетой ».

В итоге решение Рязанова сработало, и артистке удалось стать идеальным голосом для персонажа, что помогло фильму заработать свой культовый статус.