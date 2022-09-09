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Киноафиша Статьи «Иронию судьбы» ждал грандиозный провал: все изменил один человек

«Иронию судьбы» ждал грандиозный провал: все изменил один человек

9 сентября 2022 18:00
«Иронию судьбы» ждал грандиозный провал: все изменил один человек

История могла выглядеть совершенно иначе.

«Ирония судьбы» давно признана одним из главных фильмов в истории СССР. Одним из критериев успеха стал не только романтичный сюжет, но и дуэт двух главных артистов: Барбары Брыльской и Андрея Мягкова. Однако, как оказалось, картина могла не завоевать такую популярность у зрителей.

Дело в том, что Брыльска разговаривала по-русски с очень сильным акцентом. Она точно не могла озвучивать своего персонажа, и Эльдар Рязанов должен был искать артисток, которые бы подарили ей свой голос. Поэтому в фильме музыкальные композиции исполняет Алла Пугачева, а разговаривает за экранную Надю Валентина Талызина, голос которой идеально подошел под внешность Брыльской и под пение Примадонны.

«Иронию судьбы» ждал грандиозный провал: все изменил один человек

«Если бы она говорила своим голосом в фильме, то все бы затыкали уши», — рассказывает Талызина в беседе с «Экспресс газетой».

В итоге решение Рязанова сработало, и артистке удалось стать идеальным голосом для персонажа, что помогло фильму заработать свой культовый статус.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!», 1975
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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