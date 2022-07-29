Ирина Шейк кусает локти: Брэдли Купер засветился с новой возлюбленной

Информация о новом увлечении Брэдли Купера на этой неделе, наконец, подтвердилась. Актер засветился с возлюбленной Хумой Абедин на морском курорте в США. Купер считается одним из самых непубличных актеров Голливуда: он крайне редко попадается папарацци, стараясь скрывать перемены в личной жизни. Даже бурный роман с моделью Ириной Шейк Купер подтвердил не сразу, а только после рождения их общей дочери Леи в 2017 году. Три года назад пара рассталась, и с тех пор Купер появляется на светских мероприятиях в одиночестве.

Но на отдыхе актер расслабился и допустил оплошность. Вместе с Хумой он зашел ранним утром в пекарню, посчитав, что в такое время на них не обратят внимание. Однако невольные очевидцы рассказали изданию Page Six , что пара обнималась во время ожидания заказа, а на выходе из булочной даже поцеловалась.

А ведь еще в прошлом году поклонники Брэдли предполагали, что он может вернуться к модели. Сейчас Ирине Шейк ничего не остается, кроме как кусать локти. Инсайдеры утверждают, что роман Купера длится уже около полугода. Пикантности этим отношениям добавляет тот факт, что Хума пока официально замужем. Она уже подала на развод, но процесс затянулся из-за имущественных споров.