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Ипполит все «подстроил»: самый неожиданный взгляд на измену в «Иронии судьбы»

7 мая 2023 19:10
Ипполит все «подстроил»: самый неожиданный взгляд на измену в «Иронии судьбы»

Публика продолжает обсуждать легендарную ленту.

Вот уже несколько поколений зрителей каждый год внимательно следят за развитием отношений между Женей Лукашиным, Надей Шевелевой и Ипполитом Георгиевичем. Многие уверены, что именно герой Андрея Мягкова, случайно оказавшийся в другом городе, испортил отношения Нади и Ипполита. Однако некоторые поклонники фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» считают совсем иначе.

Так, по словам психолога Татьяны Власевской, которая разобрала картину с профессиональной точки зрения, именно персонаж Юрия Яковлева стал причиной того, что его отношения с возлюбленной дали трещину. Ипполит не видел Надю идеальной для себя спутницей жизни, поэтому подсознательно был готов разрушить из отношения. И он «притянул» Лукашина в их дом, в котором нашел для себя конкурента, что и позволило ему закончить их связь.

«Чтобы не жениться на Наде, ему нужен соперник. Вероятно, это он притянул Лукашина в их отношения», — рассказывает эксперт порталу Wday.

При этом Наде избранник тоже не интересен как будущий муж. Он слишком серьезный и практичный, в то время как она, преподаватель по образованию, хочет видеть рядом с собой совсем других мужчин.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», 1975
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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