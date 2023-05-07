Ипполит все «подстроил»: самый неожиданный взгляд на измену в «Иронии судьбы»

Вот уже несколько поколений зрителей каждый год внимательно следят за развитием отношений между Женей Лукашиным, Надей Шевелевой и Ипполитом Георгиевичем. Многие уверены, что именно герой Андрея Мягкова, случайно оказавшийся в другом городе, испортил отношения Нади и Ипполита. Однако некоторые поклонники фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» считают совсем иначе.

Так, по словам психолога Татьяны Власевской, которая разобрала картину с профессиональной точки зрения, именно персонаж Юрия Яковлева стал причиной того, что его отношения с возлюбленной дали трещину. Ипполит не видел Надю идеальной для себя спутницей жизни, поэтому подсознательно был готов разрушить из отношения. И он «притянул» Лукашина в их дом, в котором нашел для себя конкурента, что и позволило ему закончить их связь.

«Чтобы не жениться на Наде, ему нужен соперник. Вероятно, это он притянул Лукашина в их отношения», — рассказывает эксперт порталу Wday .

При этом Наде избранник тоже не интересен как будущий муж. Он слишком серьезный и практичный, в то время как она, преподаватель по образованию, хочет видеть рядом с собой совсем других мужчин.