Инвалидная коляска и лишний вес: состояние звезды «Улиц разбитых фонарей» вызвало оторопь

Внешний вид звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой вызвал оторопь у ее фанатов. Поклонники отметили, что 52-летняя актриса выглядит намного старше своего возраста, в основном из-за лишнего веса. За последние пару лет Анастасия набрала несколько килограммов. И, как выяснилось, причиной этому стала тяжелая болезнь.

Мельникова не стала раскрывать свой недуг, заметив только, что она борется с ним уже 5 лет. Тем не менее Анастасия пообещала, что не будет сдаваться. Она принимает дорогостоящие лекарства и регулярно проходит обследования. Недавнее хирургическое вмешательство даже лишило ее способности ходить.

«Передвигалась на инвалидной коляске», — приводит слова актрисы «Панорама ТВ ».

Однако Мельникова продолжает работать, совмещая съемки и игру в театре с лечением. Что же касается лишнего веса, то к нему Анастасия относится спокойно — по ее мнению, полнота смотрится куда выигрышнее обилия морщин на старой коже.