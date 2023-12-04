«Зря сняли»: пикантная сцена в сериале «Слово пацана» шокировала публику

Сериал «Слово пацана» уже после выхода первого эпизода стал самым обсуждаемым телевизионным проектом года. Миллионы зрителей не отрываясь наблюдают, как разворачивается захватывающая история, но некоторые сцены шокируют даже самых искушенных зрителей.

Так, в пятом эпизоде сериала показали поцелуй героев Рузиля Минекаева и Анны Пересильд. И сцена шокировала публику, ведь артистка еще несовершеннолетняя. Пересильд едва исполнилось 14 лет, тогда как ее коллеге уже 24 года.

«Не нужно было эту сцену снимать», «Она же несовершеннолетняя», «Мусорный сериал, зря сняли», — считают пользователи Сети.

При этом часть зрителей не разделила недовольство большинства. Как отметили фанаты, Минекаев и Пересильд просто исполняют свои роли, между ними нет романтических отношений, поэтому и в их поцелуе нет ничего предосудительного.