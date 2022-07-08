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Интервью закончилось скандалом: звезду «Холопа» довели на съемках нового шоу

8 июля 2022 11:30
Интервью закончилось скандалом: звезду «Холопа» довели на съемках нового шоу

Знаменитость не смогла скрыть свое возмущение.

Александра Бортич ударила комика Богдана Лисевского на съемках его YouTube-проекта «Плюшки». Знаменитости не понравились вопросы артиста.

После рождения наследника звезда «Холопа» крайне редко появляется на публике и дает интервью. Однако в редких случаях она все же делает исключения, но эти беседы не всегда заканчиваются успешно. Так, во время разговора Лисевский, известный своими провокационными вопросами, намекнул, что не считает Бортич талантливой артисткой, из-за чего та не выдержала, дала ему пощечину и даже попыталась уйти со съемки.

Интервью закончилось скандалом: звезду «Холопа» довели на съемках нового шоу

Пользователи Сети, обсуждая инцидент, встали на сторону артистки. Как отметили фанаты, блогер не должен был задавать настолько провокационные вопросы, поэтому заслужил удар от знаменитости.

«Зря он так, грубо получилось», — делятся мнением зрители.

Фото: Кадр из сериала, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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