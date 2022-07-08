Интервью закончилось скандалом: звезду «Холопа» довели на съемках нового шоу

Александра Бортич ударила комика Богдана Лисевского на съемках его YouTube-проекта «Плюшки ». Знаменитости не понравились вопросы артиста.

После рождения наследника звезда «Холопа» крайне редко появляется на публике и дает интервью. Однако в редких случаях она все же делает исключения, но эти беседы не всегда заканчиваются успешно. Так, во время разговора Лисевский, известный своими провокационными вопросами, намекнул, что не считает Бортич талантливой артисткой, из-за чего та не выдержала, дала ему пощечину и даже попыталась уйти со съемки.

Пользователи Сети, обсуждая инцидент, встали на сторону артистки. Как отметили фанаты, блогер не должен был задавать настолько провокационные вопросы, поэтому заслужил удар от знаменитости.