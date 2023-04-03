Интернет Золушка: женщины этих знаков Зодиака чаще других встречают любовь в Сети

Несмотря на то, что в последние годы появилось множество приложений и сайтов для романтических знакомств, большинство людей относятся к ним скептически и предпочитают искать вторую половинку в реальном, а не виртуальном пространстве. Кто-то убежден, что отношения, зародившиеся в интернете, не могут перерасти в нечто серьезное, кто-то опасается столкнуться с мошенниками, а кто-то рискует… и оказывается в выигрыше. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются женщины, которые легко найдут себе партнера в Сети.

Телец

У представительниц земной стихии катастрофически не хватает времени на личную жизнь. Они легко и успешно реализуют себя в профессии, но в личной жизни у них все складывается далеко не так гладко.

Сильная и независимая дама-Телец отпугивает потенциальных кавалеров.

У них складывается впечатление, что такая женщина не нуждается в спутнике жизни или предъявляет слишком строгие требования.

Вот так и получается, что уроженка знает отправляется искать любовь в Сети. Нередко поиски завершаются успехом - женщина-Телец умеет правильно презентовать себя и привлечь внимание подходящего мужчины.

Рак

Женщины, рожденные под знаком Рака, настоящие домоседки. Шумной и веселой вечеринке с друзьями они предпочтут уютный вечер за просмотром любимого сериала, чтением книги или занятием хобби.

У такого приятного времяпровождения есть только один минус - постоянно находясь дома, сложно наладить свою личную жизнь.

Подружки то и дело напоминают об этом Раку, но она находит способ утереть им нос.

Представительницы водной стихии обожают общаться в интернете - их привлекает возможность находиться на связи со всем миром и в то же время не выходить из дома. В Сети нередко происходит и судьбоносная встреча Рака со второй половинкой.

Козерог

У дам, рожденных под знаком Козерога, характер не сахар. Они видят людей насквозь, со всеми слабостями, пороками, недостатками, и заранее могут сказать, с кем и по какой причине у них не сложатся отношения.

Уроженкам земного знака сложно найти партнера по той причине, что мало кто из мужчин разделяет их интересы.

Зато в интернете, в тематических сообществах или на форумах Козерог легко находит свою пару.

Конечно, и на старушку бывает прорушка - порой представительницы знака ошибаются и начинают доверять совсем не тому человеку. Но они быстро осознают свою ошибку, а расставание в интернете все же не такое болезненное, как в реальности.