Интересные дела: фото младшей сестры Снаткиной шокировало народ

Звезда сериала «Татьянин день» Анна Снаткина наконец-то сменит набившее оскомину амплуа положительной и добродетельной девушки на злобную и манерную истеричку в сериале «Фишер».

В интервью Федору Бондарчуку актриса поведала, что многое пережила, и годы наложили на нее, когда-то белую и пушистую, свой отпечаток. Будучи подростком, актриса серьезно травмировала позвоночник на занятиях спортивной гимнастикой. Врачи говорили ей, что она останется инвалидом, а полный контроль над телом будущая звезда смогла вернуть только через два года.

Все это время рядом с Анной была ее сестра Мария. Она младше своей звездной родственницы, работает следователем и предпочитает непубличную жизнь. Изредка Снаткина-старшая радует подписчиков редкими кадрами. Так она поступила, когда поздравляла свою сестру с днем рождения.

Поклонники сочли внешность сестер почти идентичной. «Вы очень похожи и очень красивые», — написали в Сети.

Многие при этом пальму первенства отдали актрисе, а не ее младшей сестре.