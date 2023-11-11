Интеллигенты так себя не ведут: режиссер поседел из-за выходок Ливанова в «Шерлоке Холмсе»

Советская экранизация «Шерлока Холмса» стала одной из лучших в истории кино, но далась Игорю Масленникову в буквальном смысле потом и кровью. Но страдал не только режиссер, поскольку от действий одного из актеров страдала вся съемочная группа. Однако больше всех доставалось, разумеется, киноделу.

Изводил всех «московский скандалист». Именно такое прозвище давным-давно в актерской среде дали Василию Ливанову. И дерзкую кличку он оправдал сполна. От самого старта съемок до судьбоносной стычки Масленников и Ливанов ругались в пух и прах. По мнению актера, режиссер выполнял свою работу из рук вон плохо. И тот почему-то решил выполнять его работу самостоятельно. Ливанов даже требовал сменить режиссера.

После такого скандала все были уверены: роль Шерлока Холмса артисту уже не светит, ведь Масленников не стерпит и прогонит его поганой метлой, найдет нового актера.

Но режиссер стоял на своем и до последнего твердил, что никто не сыграет лучше, чем Ливанов. При этом артист вел себя все хуже, мог затеять скандал на ровном месте и в любой момент. Он даже сорвал съемки одной из ключевых сцен — схватки с Мориарти — по банальной причине. Запил.

И в тот момент терпение Масленникова лопнуло, он решил переснять уже готовый материал и присмотрел замену. Роль прочили Борису Клюеву. Когда Ливанов об этом узнал, он оторопел. И больше судьбу не испытывал, а с особой тщательностью взялся за съемки. Клюева, к слову, тоже не обидели, ведь ему досталась роль брата Шерлока — Майкрофта.