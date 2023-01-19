Инсульт Леонида Филатова не заметили: сегодня такое сложно даже вообразить

Леониду Филатову долгое время удавалось скрывать от поклонников и коллег свою пагубную зависимость. Артист пристрастился к бутылке еще в студенчестве, за что поплатился собственным здоровьем.

Назвать звезду экрана алкоголиком было трудно. Он выпивал так, что никто из окружающих об этом даже не догадывался. Актер всегда выглядел достойно и ни разу не был замечен в пьяных дебошах. Но последствия зависимости не заставили себя ждать.

Во время одной из репетиций у Филатова случился микроинсульт, но коллеги этого даже не заметили. Постановщик спектакля посчитал, что артист волочит ногу и изображает одышку, чтобы смотреться максимально убедительно в своей роли.

«Переигрываешь!» — сделал режиссер замечание артисту, даже не подозревая, что происходит на самом деле. Впоследствии у Филатова отказали почки. Врачи пытались помочь знаменитости, но все усилия оказались напрасными. Актер ушел из жизни осенью 2003 года в возрасте 57 лет.