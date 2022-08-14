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Иностранные ученики Цискаридзе подверглись запугиванию: виноваты европейцы

14 августа 2022 10:40
Иностранные ученики Цискаридзе подверглись запугиванию: виноваты европейцы

Артист рассказал о недемократичных методах воздействия на людей.

Николай Цискаридзе откровенно поделился, как изменилась обстановка с иностранными подопечными в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. Будучи ректором, он столкнулся с возмутительной ситуацией.

Если во время пандемии коронавируса Цискаридзе удалось сохранить всех зарубежных учеников, то теперь их родным приходится писать ему слезные письма.

«Родителей вызывают и предупреждают, что они потеряют работу, если ребенок не вернется на родину», — пожаловался на подлость иностранных чиновников артист.

То же, по словам Николая в интервью изданию «Ведомости», коснулось и 80% заграничных работников в России: от них в ультимативной форме потребовали вернуться на родину и тем самым многих оставили без работы.

Хороших новостей для уехавших студентов Цискаридзе не предвидится, поскольку артист выступает против дистанционного обучения, сравнивая его с лечением зубов онлайн.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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