Иностранные ученики Цискаридзе подверглись запугиванию: виноваты европейцы

Николай Цискаридзе откровенно поделился, как изменилась обстановка с иностранными подопечными в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. Будучи ректором, он столкнулся с возмутительной ситуацией.

Если во время пандемии коронавируса Цискаридзе удалось сохранить всех зарубежных учеников, то теперь их родным приходится писать ему слезные письма.

«Родителей вызывают и предупреждают, что они потеряют работу, если ребенок не вернется на родину», — пожаловался на подлость иностранных чиновников артист.

То же, по словам Николая в интервью изданию «Ведомости », коснулось и 80% заграничных работников в России: от них в ультимативной форме потребовали вернуться на родину и тем самым многих оставили без работы.

Хороших новостей для уехавших студентов Цискаридзе не предвидится, поскольку артист выступает против дистанционного обучения, сравнивая его с лечением зубов онлайн.