Иностранка на 17 лет старше: упадете, увидев первую любовь Гарри Поттера (фото)

Став главным героем кинофраншизы о Гарри Поттере, Дэниэл Рэдклифф проснулся звездой мирового масштаба. Неудивительно, что его личная жизнь оказалась под пристальным вниманием поклонников, которые мечтали увидеть актера вместе с Эммой Уотсон, воплотившей Гермиону Грейнджер.

Вот только актриса потеряла голову от Тома Фелтона, которого зрители помнят по роли Драко Малфоя. Да и Рэдклифф любил другую — ту, которая ни разу не была на съемочной площадке фильмов о юном волшебнике.

Первой любовью актера стала иностранка на 17 лет старше. Рэдклифф потерял голову от своей коллеги по цеху — Кэмерон Диас. Любопытно, что знаменитость все еще питает к ней теплые чувства. В одном из интервью он признался, что звезда фильма «Маска» по-прежнему занимает особое место в его сердце.

К слову, о личной жизни Дэниэл распространяться не любит. Известно, что 10 лет назад он начал отношения с актрисой Эрин Дарк, на которой якобы собирался жениться. В любом случае пока новостей о свадьбе звезд не поступало.