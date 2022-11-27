Иностранец заткнул всех ненавистников «Маши и Медведя»: некоторым станет стыдно

Мультсериал «Маша и Медведь» сразу после выхода первых серий стал необычайно популярен в России. А вскоре он добрался и до иностранных зрителей, где тоже показывал рекорды по просмотрам. Непосредственная Маша покорила детей Италии, Чили, Индонезии, Китая и многих других стран. Но нашлось и немало ненавистников, обрушившихся на анимацию с критикой.

По их мнению, мультфильм не может научить ничему хорошему. Маша не является положительной героиней, напротив, она лишь показывает все свои отрицательные качества. Зрители назвали девочку безответственной, эгоистичной и даже жестокой. А вот Медведя, вынужденного следить за Машей и терпеть ее выходки, они искренне пожалели.

Однако нашлись и те, кто в пух и прах разбили эти доводы. Один из иностранцев рассказал, что его дочка смотрит мультфильм с годовалого возраста. Он считает, что родители-критики и в бытовой жизни обвиняют всех окружающих малышей в плохом поведении, не замечая, что делают их дети. Ведь Маша ведет себя так, как любой ребенок, принимающий неправильные решения и страдающий от их последствий. В этом, по мнению комментатора, и кроется мораль ленты.