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Иностранцы запретили у себя «Ну, погоди!»: чем им не угодил мультфильм СССР?

4 августа 2022 10:25
Иностранцы запретили у себя «Ну, погоди!»: чем им не угодил мультфильм СССР?

Иностранных зрителей возмутил сюжет ленты.

На знаменитом мультфильме СССР «Ну, погоди!» выросло не одно поколение детей, которые с упоением следили за приключениями зайца и волка. Образы героев копировались в массовой культуре, а песни из мультипликационных выпусков становились народными. Мультфильм был продан в несколько зарубежных стран, но далеко не везде был таким же популярен.

Например, некоторые иностранцы и вовсе запретили у себя «Ну, погоди!». Так, госкомиссия Финляндии поразилась жестокости, которую демонстрирует советский мультфильм. По их мнению, заяц в мультфильме — отнюдь не жертва, а изощренный манипулятор, постоянно подставляющий волка. Из-за этого тот вынужден постоянно страдать и получать разные травмы. Эксперты боялись, что мультфильм научит малышей плохому поведению, поэтому не стали пропускать его на ТВ.

Надо отметить, что в современной России несколько лет назад также поднималась волна критики в сторону «Ну, погоди!». Мультфильму даже хотели присвоить возрастную категорию «от 18 и старше», так как в сериях демонстрировались курение и сцены насилия. Но прибегать к этому решению все же не стали, приняв во внимание культурную ценность советской ленты.

Фото: Кадр из мультфильма
Елена Королева
Елена Королева
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