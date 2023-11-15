Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца

Мало кто знает, что Матвей Лыков — это сын Александра Лыкова. Хоть внешнее сходство родственников и очень велико. Наследник, правда, по всем фронтам «уделал» Казанову и стал не просто дамским угодником и успешным артистом, а покорил почти все мировые подиумы за считанные пару лет.

Звездный час у Лыкова-младшего наступил в Милане. Там он в прямом смысле застрял на кастинге. Организаторы не хотели отдавать ему портфолио, а парень жутко переживал, что зря просиживает штаны уже на протяжении 8 часов.

Затем случилось чудо: кастинг-директор вышла и сообщила парню, что если он останется, то жизнь его совершит крутой поворот. Лыков остался и уже через несколько часов подписал первый в своей жизни эксклюзивный контракт с Jil Sander.

Далее были показы Dior Homme, Hermes и Thom Browne. Сын Казановы стал одним из самых узнаваемых и успешных в мужском модельном бизнесе. Он даже был лицом таких столпов моды, как Cerruti и Gucci.

Сейчас Лыков не просто востребованный мужчина-модель, а успешный артист, причем не только в России, но и на Западе. Актер много снимается, но продолжает считать, что модельный бизнес — это отличный старт для карьеры в кино.