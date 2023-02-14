Иностранцы в ужасе: за кого готова выйти замуж каждая вторая россиянка (фото)

В честь Дня святого Валентина несколько интернет-сервисов объединились, чтобы провести интригующий опрос. Речь идет о выборе идеального книжного и киношного героя, которого предпочли бы современные россиянки. Результат многих удивит.

Первое место в рейтинге занял легендарный Ретт Батлер из «Унесенных ветром» — за такого готова выйти едва ли не каждая вторая женщина. Роль персонажа в экранизации исполнил король Голливуда Кларк Гейбл, сделав этот образ каноничным. Иностранок выбор российских женщин немало удивил. По их словам, такой лощеный типаж уже давно неактуален, а его тоненькие усики сто лет назад вышли из моды. Второе место по результатам опроса занял Артур Грэй из «Алых парусов» Александра Грина. Видимо, вера в появление рыцаря-спасителя неистребима в душе российских дам.

Что касается мужчин, то их выбор тоже довольно любопытен. Первое место заняла Анжелика из картины «Анжелика, маркиза ангелов». На второй позиции разместилась Маргарита из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Однако многие дамы предположили, что в реальной жизни редкий мужчина выдержит неистовую натуру Анжелики и фанатичную самоотверженность ведьмы Марго.