Иностранцы пришли в восторг от героя «Острова сокровищ»: выбор очень неожиданный

Кажется, что современные отечественные мультфильмы вряд ли могут состязаться с голливудскими анимационными блокбастерами. Западные мультипликаторы тратят на них небывалые деньги и работают над полуторачасовыми проектами целыми годами. Но не спешите отправлять в тираж мультфильмы советского производства, ведь некоторые из них сейчас, наоборот, получают фанатов из числа западных зрителей.

Например, картина Давида Черкасского «Остров сокровищ» 1988 года привлекла внимание пользователей Интернета, живущих за пределами нашей страны. Особенно иностранцам понравился персонаж, которого в России вряд ли считают примечательным. Этот джентльмен — «хороший человек, доктор Ливси», как говорится в самом мультфильме.

Собственно, с него и началась очередная волна популярности мультика. На отрывок с его участием в Интернете наткнулись иностранцы, которым понравился экстравагантный герой с фирменными шутками и чеканным шагом.

«Мне это так нравится! Я не могу удержаться от смеха, глядя, как доктор Ливси поднимает пьяного капитана, словно тряпичную куклу», ― пишет восторженный зритель. «От того, как сильно он смеется в каждом предложении, у меня даже перехватывает дыхание», ― добавляет другой комментатор. «Я никогда раньше не слышал об этом персонаже, но сейчас услышал. Он невероятно хорошо продуман, у него харизматичный голос, уверенная осанка, непонятное и психопатическое поведение», ― объясняет свое увлечение персонажем третий.

Такая интерпретация известного литературного героя показалась комментирующим забавной, вот они и стали узнавать больше про сам мультфильм. Сейчас количество просмотров растет и у целого фильма.