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Иностранцы «отличились»: перевод имен «Смешариков» доведет до истерики

23 июля 2023 11:00
Иностранцы «отличились»: перевод имен «Смешариков» доведет до истерики

Непонятно, чем вдохновлялись переводчики.

Многие российские мультсериалы пользуются большим спросом за границей, в том числе и «Смешарики», любимые как детьми, так и взрослыми. В США они известны как Kikoriki, или GoGoRiki. Также они выходили под названием BalloonToons, то есть «Шарики-мультяшки».

Переводчикам пришлось изрядно постараться, придумывая не только новое название для мультика, но и имена для всех персонажей. Повезло только Пину, который на английском языке так и остался Пином. Не слишком сильно изменились имена Кроша и Кар-Карыча. Заяц превратился в Краша, а ворон — в Карлина.

Остальные герои получили новые имена. Ежик стал Чико, Бараш — Уолли, Лосяш — Докко, а Копатыч — Барри. Но больше всего поменялись имена у женской половины Смешариков. Кокетливая Нюша стала Розой, а Совунья — почему-то Ольгой. Чем руководствовались переводчики, выбирая такие имена, непонятно. Наверное, собственными ощущениями.

Фото: кадр из мультсериала «Смешарики»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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