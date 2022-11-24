Иностранцы назвали главный советский хоррор: не догадаетесь, о какой детской сказке идет речь

Отношение к кинематографу в США и СССР всегда было разным. Те фильмы, что пользовались огромной популярностью у американцев, у советских людей вызывали лишь недоумение, и наоборот.

Забавная история вышла и с картиной «Морозко», впервые вышедшей на экраны в 1964 году и предназначенной в первую очередь для детей. Эта лента стала главной новогодней сказкой страны. До сих пор каждый год в рождественские праздники она собирает у экранов целые семьи. На иностранцев же проект произвел совсем другое впечатление.

Первый показ детища Александра Роу в США состоялся в 1966-м. Американский зритель понял далеко не все, что увидел тогда на экране. Более того, многие пришли к неожиданному выводу о том, что перед ними не детская сказка, а фильм ужасов. Отзывы о картине были сплошь отрицательными, со временем тоже ничего не изменилось: своих ценителей за рубежом она так и не нашла.