Иностранцы боятся советских сказок: не поверите, этому есть объяснение

Советские сказки популярны за рубежом, хоть и считаются одними из самых жутких. Дело в том, что прокатчики часто меняют оригинальное название фильма до неузнаваемости. Обычно это связано с невозможностью дословно перевести фразу, однако случается и так, что итоговый вариант искажает весь смысл картины.

Пожалуй, самой бурной фантазией могли бы похвастаться прокатчики из Финляндии. В этой стране знаменитый детский фильм «Сказка о потерянном времени» проходил под названием «Власть ведьм». Объяснить, как колдуньи связаны с историей про третьеклассника, могут лишь сами переводчики.

Но это не идет ни в какое сравнение с тем, как прокатчики поиздевались над нашим Кощеем. И снова отличились финны — они окрестили злодея из русских сказок «Бессмертным скелетом». А венгры пошли еще дальше и придали его имени пикантный оттенок — «Дьявол любви».

Так, благодаря фантазии прокатчиков советские сказки носят за рубежом статус самых зловещих и жутковатых. Но если одних зрителей подобные названия отпугивают, то другим, напротив, кажутся невероятно заманчивыми.