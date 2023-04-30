Инопланетная красота: вот кто украл сердце главной звезды кино Юры Борисова

Вот уже несколько лет Юрий Борисов — одна из главных звезд отечественного кино. 30-летний артист успел прославиться не только среди российских зрителей, но и у заграничных любителей кино, а в его копилке значится 61 проект. Фанаты же признают его новым Данилой Козловским, который в ближайшее время полностью покорит отечественный шоу-бизнес. При этом далеко не все поклонники знают, что личная жизнь, как и карьера знаменитости, сложилась уже давно.

Дело в том, что Борисов во время учебы в Щепкинском училище познакомился со студенткой Анной Шевчук. Общение переросло в роман и спустя некоторое время они стали мужем и женой.

Анна, несмотря на двоих наследников, Марфу и Акулину, не оставила свою профессию. Судя по ее социальным сетям, она активно снимается, а среди ее недавних работ можно увидеть сериалы «The Телки» и «Монастырь», где ее коллегой стала Настя Ивлеева.

Поклонники пристально следят за жизнью супруги Борисова. Они никогда не скупятся на комплименты, отмечая не только талант, но и эффектную внешность артистки. По их мнению, Шевчук заметно выделяется среди других актрис ее поколения и привлекает внимание своей необычной красотой.