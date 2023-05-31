Имя покровителя Ларисы Буханкиной из «Сватов» раскрыто: не поверите, о ком речь

Актерский талант, безусловно, является одной из ключевых составляющих успеха любого артиста. Однако многим мастерам своего дела не удавалось получать главные роли в фильмах или спектаклях без покровительства более авторитетных деятелей искусства.

То же самое приключилось и с Олесей Железняк. Долгие годы она служила в «Ленкоме», оставаясь при этом в тени дочери художественного руководителя. Марк Захаров составлял репертуар, исходя из желаний и способностей своей наследницы, поэтому другие участники труппы могли лишь мечтать о ведущих ролях. Все изменилось, когда в театр пришел Марк Варшавер.

Он раскрыл талант многих актеров, в числе которых была и Железняк. Благодаря своей игре на сцене она пробилась в кинематограф, а позже появилась и в популярном сериале «Сваты» в образе Ларисы Буханкиной. Но своей успешной карьерой артистка обязана именно Варшаверу, который напомнил об этом в телепрограмме «Однажды...».