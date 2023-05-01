Имена этих звезд Голливуда всегда произносят с ошибкой: проверьте себя

Не носителям языка бывает сложно разобраться, как нужно читать то или иное имя. Особенно если оно было заимствованно из другой культуры. К примеру, предки некоторых голливудских звезд были выходцами из европейских или даже азиатских стран. Поэтому их фамилии некорректно произносят даже американцы.

Так, следуя правилам английского языка, почти все ошибаются, когда представляют актрису Сандру Баллок. На самом деле ее родственники родом из Германии, и привлекательную брюнетку правильно называть Сандрой Буллок.

Другой именитый артист Хоакин Феникс родился в Пуэрто-Рико. А родители дали ему имя, которое было привычно для жителей этой испаноговорящей страны. Поэтому близкие люди зовут мужчину Уакином Финиксом.

Брутальный красавец Джейсон Стэтхэм не может похвастаться интересной историей о своем происхождении. Однако спорное сочетание английских букв «t» и «h» породило ошибку в произношении фамилии актера. И правильнее всего читать ее как Стэйтем.