Им бы просто на диване полежать: названы самые ленивые знаки Зодиака

Кому не знакома ситуация, когда дел невпроворот, а энергии ноль и даже пальцем пошевелить лень? Современные психологи в один голос твердят о пользе ничегонеделания, но когда человек все свободное время проводит исключительно лежа на диване, это неправильно. По наблюдениям астрологов, самые ленивые люди появляются на свет под определенными созвездиями. Они назвали топ-3 знаков, которых хлебом не корми - дай поваляться перед телевизором или с телефоном в руках. Рассказываем, кто же они, главные лежебоки в гороскопе.

Рыбы

Рожденные под водным знаком Рыб - лидеры в рейтинге самых ленивых. Прежде чем подняться утром с кровати, они долго нежатся, мечтая о том, как было бы хорошо провести так весь день. Днем, в рабочее время, они отвлекаются на свои мысли и грезы, окружающим то и дело приходится возвращать их к реальности.

Апатичность и медлительность - качества, часто свойственные Рыбам.

Они, что называется, долго запрягают: можно было тысячу раз сделать дело и наслаждаться отдыхом, но нет, уроженцы водного знака будут тянуть, откладывать до последнего и сделают все в последнюю минуту. А все потому, что им лень.

Весы

Представители воздушного знака - ужасно нерешительные и неуверенные в себе люди. Весы постоянно сомневаются, у них перевешивает то одна чаша, то другая. Они боятся принимать решение в одиночку и постоянно обращаются за советами к другим людям, а то и вовсе надеются, что выбор сделают за них.

Но это еще полбеды.

Если никто не придет Весам на помощь (читай: не сделает за них всю работу), они с трудом найдут в себе силы приняться за дело самостоятельно. Лень, которой у Весов столько же, сколько неуверенности, будет тормозить процесс, пока не начнут гореть дедлайны. Только тогда этот знак решит подсуетиться.

Водолей

У Водолея полно грандиозных планов, вот только чаще всего они так и остаются нереализованными. Все дело в том, что представителям воздушного знака лень доводить начатое до конца. Они быстро загораются какой-нибудь идеей, но так же быстро остывают к ней и бросают на полпути, несмотря на взятые обязательства.

Повседневными делами Водолею еще больше лень заниматься.

Чтобы сходить в магазин, сделать в доме уборку или просто вымыть посуду, ему необходимо долго лежать и смотреть в потолок в поисках вдохновения. Не факт, кстати, что оно его настигнет - в конечном итоге Водолей махнет на планы рукой и будет смотреть смешные ролики в соцсетях.