Илью Ковригина должен был играть другой: вы точно оцените выбор режиссера «Девчат»

Этот советский актер уже был утвержден на съемки, но в последний момент его заменил коллега. В фильме «Девчата» Владимир Трещалов был изначально выбран для роли лесоруба Ильи. Режиссер Юрий Чулюкин выбрал его самостоятельно, и многие тоже считали, что он идеально подходил для этого персонажа.

Светлана Дружинина, сыгравшая роль Анфисы, говорила, что Трещалов полностью соответствовал образу голубоглазого красавца.

Однако высшее руководство вмешалось и заменило Трещалова на Николая Рыбникова, который уже имел опыт съемок в образах простодушных советских работяг, поэтому его еще раз выбрали для роли бригадира.

Сам Рыбников настаивал на том, чтобы его жена Алла Ларионова сыграла роль Анфисы. Из-за этого у него появилась антипатия к Дружининой на съемочной площадке.

Впрочем, замена одного из главных персонажей не сказалась на качестве ленты. Фильм обрел всесоюзную популярность и любим россиянами по сей день.