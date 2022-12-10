Их всего трое: какие знаки Зодиака познают абсолютное счастье в 2023 году

Восточный гороскоп, корни которого уходят в Древний Китай, был разработан в соответствии с философией Инь и Ян. Непосвященному человеку кажется, будто зверушки, которые считаются покровителями того или иного года, были распределены случайно. На самом же деле это не так. Мудрецы прошлого разделили зодиакальных животных на шесть пар, в каждой из которых были представители мужского и женского начала. Они чередовали друг друга в гороскопе, тем самым способствуя гармонии между Инь и Ян. Черный Водяной Кролик соответствует женскому началу Инь, которое характеризуется мягкостью, заботой, лаской. Рассказываем, к каким знакам зодиака в 2023 году хозяин года будет особенно внимателен и щедр.

Близнецы

Астрологи говорят о том, что в 2023 году успех будет сопутствовать Близнецам в всех начинаниях - от хобби до личной жизни. Однако для того, чтобы в жизни произошли кардинальные, и, безусловно, приятные перемены, представителям воздушного знака придется рискнуть.

Возможно, для того, чтобы обрести нечто большее, чем есть у Близнецов сейчас, им придется сменить место работы или даже места жительства.

Все изменения будут только к лучшему - новая жизнь принесет не только отличные перспективы, но и судьбоносные знакомства.

Рак

Представителям водного знака небесные светила рекомендуют внимательно прислушиваться к голосу интуиции. Только она подскажет, когда же нужно будет сделать решительный шаг - и сорвать джек-пот.

Вполне возможно, что для перехода на новый уровень Раку придется попрощаться с прошлой работой и предыдущими отношениями.

Не всякий сможет с легкостью отпустить прошлое, однако те, кому это удастся, не пожалеют о принятом решении. В награду за риск судьба пошлет знаку успех и новую любовь, которая, как обещают звезды, станет единственной на всю жизнь.

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, могут потирать ладони в предвкушении глобальных благоприятных перемен. В первую очередь везение будет сопутствовать представителям земного знака на работе.

Руководство поручит Деве вести проект, который поможет в полной мере реализовать свой потенциал и продемонстрировать его руководству.

Результат будет впечатляющим - повышение или солидная премия. В личной жизни в начале года возможны некоторые проблемы, однако со временем они разрешатся.