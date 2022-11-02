Их всего трое: эти знаки Зодиака обладают даром предвидения

Когда мы слышим слова “дар предвидения”, в воображении рисуются гадалки и экстрасенсы, которые совершают пассы руками над магическим шаром и пристально в него вглядываются, чтобы в итоге выдать что-нибудь в духе “Ждет тебя дорога дальняя”. Однако, по словам астрологов, люди, на самом деле наделенные способностью предсказывать будущее, зачастую могут даже не осознавать свой редкостный дар. Они лишь произносят вслух то, что думают, а потом удивляются, когда сказанное сбывается на самом деле. Эксперты рассказали, какие знаки в зодиакальной плеяде могут похвастаться такими необычными талантами.

Дева

Представители земной стихии - одни из самых миролюбивых и уравновешенных знаков в гороскопе. Внутренний мир Дев очень гармоничен, неудивительно, что они от природы обладают мощной интуицией и выдающимися аналитическими способностями.

Уроженцы этого знака внимательно относятся к мельчайшим деталям, которые помогают им увидеть всю картину в целом и сделать соответствующие выводы.

Кроме того, предугадывать события будущего Деве помогает жизненный опыт и особый склад ума. Астрологи рекомендуют прислушиваться к советам этого знака, ведь они по-настоящему стоящие.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, наделены целым рядом качеств, которые могли бы пригодиться любому экстрасенсу. Во-первых, представители водного знака - превосходные интуиты.

Они предчувствуют опасность или везение, и на основании своих ощущений, которым привыкли доверять, предпринимают следующие шаги. Во-вторых, Скорпион насквозь видит людей.

Прикидываться кем-то другим на глазах у уроженцев этого знака не получится - раскусят сразу же и минусов в карму отсыпят, чтобы неповадно было в следующий раз лукавить. В-третьих, представители водной стихии могут просчитать все риски и помогут выбрать самый лучший вариант.

Рыбы

Уроженцы водного знака обладаю превосходной интуицией. Порой они сами не до конца осознают свой дар, просто прислушиваются к своим ощущениям и поступают так, как подсказывает им внутренний голос.

Рыбы на интуитивном уровне чувствуют опасность и негатив, что позволяет им легко избегать подводных камней.

Впрочем, озвучивать свои предчувствия и давать окружающим советы представители этого знака побаиваются - а вдруг не сбудется? Астрологи рекомендуют им быть увереннее в своих способностях и не стесняться делиться предчувствиями с другими людьми.